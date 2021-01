Veldrijdster Alvarado pakt op de valreep wereldbekerzege

Veldrijdster Ceylin del Carmen Alvarado heeft de laatste wedstrijd om de wereldbeker van dit seizoen gewonnen. In het Belgische Overijse hield de Rotterdamse van Alpecin-Fenix haar stadgenote Lucinda Brand achter zich. De derde plek was voor een andere Nederlandse, Manon Bakker.

Brand was al zeker van de eindzege in de wereldbeker. De renster van Telenet-Baloise Lions had de eerste drie crossen gewonnen. Denise Betsema was in Hulst de sterkste geweest in de vierde cross. In het door corona gehinderde seizoen bestond de wereldbekerreeks slechts uit vijf wedstrijden.

Alvarado was zaterdag ook al de beste in de Flandriencross. De Rotterdamse heeft een trainingskamp achter de rug en lijkt in optimale vorm om volgende week op het WK in Oostende haar wereldtitel te verdedigen.