Waterpolosters verliezen finale na kwalificatie voor Tokio

De Nederlandse waterpolosters hebben in de Italiaanse stad Triëst de finale van het olympisch kwalificatietoernooi verloren. Hongarije was Oranje met 13-11 de baas (4-3 2-2 5-3 2-3). De ploeg van bondscoach Arno Havenga had zich een dag eerder geplaatst voor de Olympische Spelen van Tokio door Griekenland in de cruciale halve finale met 7-4 te verslaan.

Havenga zei zaterdag na de winst op de Grieken al dat de finale weinig betekenis meer had. De zege zomaar weggeven deed Oranje echter niet. De Nederlandse ploeg kwam vroeg op achterstand, maar kon de stand vaak weer gelijktrekken. Vlak na de rust knokten de waterpolosters zich terug tot 6-6, maar daarna liepen de Hongaarse vrouwen uit naar 10-6.

Nederland kwam nog terug tot 11-9, maar kon de overwinning van Hongarije niet meer voorkomen.