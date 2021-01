Wereldbekerzege schaatser Roest met baanrecord op 5000 meter

Patrick Roest heeft bij de wereldbeker in Heerenveen met een indrukwekkend baanrecord van 6.05,14 minuten de 5000 meter gewonnen. De 25-jarige schaatser van Jumbo-Visma zette daarmee een officieus wereldrecord neer op een laaglandbaan. Niemand in het lege Thialf kon maar enigszins in zijn buurt komen.

Sven Kramer, drievoudig olympisch kampioen op de 5000 meter, pakte zilver met een tijd van 6.11,80. Dat was voor hem zijn beste seizoenstijd. Hij was net iets sneller dan de Rus Sergei Trofimov, die met 6.11,94 brons behaalde. Jorrit Bergsma kwam met 6.14,83 op de vijfde plek uit.

Voor Roest was het zijn zevende wereldbekerzege op de 5000 meter. Ter vergelijking: zijn 34-jarige ploeggenoot Kramer staat op 34 overwinningen in de wereldbeker op deze afstand. Roest won dit seizoen tot dusver al zijn races op de 5000 meter. Eind december verbeterde hij met een tijd van 6.08,21 in Thialf ook al het baanrecord.

In de B-divisie reed Marcel Bosker in kwartetvorm, met vier rijders in de baan, de tweede tijd (6.09,71). Hij was een fractie langzamer dan de Noor Hallgeir Engebraten (6.09,21). Marwin Talsma eindigde met een persoonlijk record van 6.13,18 als vierde.