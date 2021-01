Wereldbekerzege schaatsster Schouten met baanrecord op 3000 m

Marathonschaatsster Irene Schouten is dit seizoen op de langebaan in de vorm van haar leven. De 28-jarige kopvrouw van Team Zaanlander veroverde in Thialf haar eerste gouden medaille in het wereldbekercircuit op een reguliere afstand. Ze schreef met een fraai baanrecord van 3.57,15 minuten de 3000 meter op haar naam. Dat was tevens voor haar een persoonlijk record.

Antoinette de Jong, die eind december in Heerenveen nog op 3.57,32 uitkwam, moest met zilver genoegen in een tijd van 3.58,52. Joy Beune eindigde als derde in een persoonlijk record van 3.58,90.

Schouten zegevierde zaterdag in Thialf ook al op de massastart. Ze behaalde vorig weekeinde verrassend zilver in het eindklassement van de EK allround. Aan het begin van het seizoen veroverde Schouten de Nederlandse titel op de 3000 en 5000 meter.

In de B-divisie eindigde Melissa Wijfje als tweede (4.03,00) achter de Noorse Ragne Wiklund (3.58,95).