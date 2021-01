Zilver voor schaatser N’tab, brons voor Velema op 500 meter

De tweede 500 meter voor mannen bij de wereldbeker schaatsen in Thialf heeft voor Nederland twee medailles opgeleverd. Dai Dai N’tab behaalde zilver met een tijd van 34,65 seconden. Lennart Velema pakte brons met een persoonlijk record van 34,740. Het goud was voor de Rus Artem Arefjev, die finishte in een persoonlijke toptijd van 34,45.

N’tab won zaterdag de eerste manche met een tijd van 34,55. Daarmee haalde hij zijn vierde wereldbekerzege binnen. Zijn laatste overwinning in het wereldbekercircuit behaalde hij bijna vier jaar geleden. Velema eindigde zaterdag nog als elfde in 34,89. De 27-jarige sprinter veroverde in Heerenveen voor de eerste keer een medaille in het wereldbekercircuit.

Ronald Mulder belandde zondag met een tijd van 34,747 op de vijfde plek. Hij miste het podium op een fractie van een seconde. Hein Otterspeer reed de tiende tijd (34,84).

Wereldrecordhouder Pavel Koelizjnikov en oud-wereldkampioen Kai Verbij moesten in de B-divisie rijden. Beiden gingen zaterdag op de eerste 500 meter van het schaatsweekeinde in Thialf onderuit. Koelizjnikov finishte zondag als eerste in 34,79, Verbij als tweede in 35,07.