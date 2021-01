Frankrijk: deelname aan Spelen extreem moeilijk zonder vaccinatie

Volgens de voorzitter van het Frans Olympisch Comité wordt het “extreem moeilijk” om zonder vaccinatie tegen het coronavirus deel te nemen aan de Olympische Spelen van Tokio. Dat zei Denis Masseglia aan de vooravond van een vergadering over het onderwerp van het IOC.

“Ze zullen aan heel veel voorwaarden moeten voldoen”, aldus Masseglia. “Bijvoorbeeld een quarantaine van twee weken bij aankomst en elke ochtend en avond een test op het virus.” De Fransman zegt over het onderwerp te hebben gesproken met Thomas Bach, de voorzitter van het IOC.

Vooralsnog hebben Japan en het IOC gezegd dat atleten kunnen deelnemen, ongeacht of ze wel of niet zijn gevaccineerd. In de meeste landen krijgen de deelnemende sporters vooralsnog geen voorrang bij het vaccinatieprogramma.

Masseglia daarover: “Het is uitgesloten dat atleten de voorkeur krijgen boven risicogroepen in onze samenleving. Maar ik reken erop dat er de komende maanden meer vaccins beschikbaar komen en dat we sporters dan een vaccin kunnen aanbieden zonder wie dan ook tekort te doen.”

De bestuurder riep atleten op zich te laten inenten als ze daartoe de kans krijgen.