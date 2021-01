Haase één afzegging verwijderd van hoofdtoernooi Australian Open

Robin Haase (33) is dicht bij deelname aan de Australian Open. Na een reeks afmeldingen heeft hij nog maar één afzegging nodig om als zogenoemde lucky loser tot het hoofdtoernooi te worden toegelaten.

Haase verloor eerder deze maand in Doha in de laatste ronde van het kwalificatietoernooi. Mede omdat de nummer 198 van de wereld op de Australian Open ook in het dubbelspel in actie komt, reisde hij toch af naar Melbourne.

De afgelopen dagen meldden onder anderen de Portugees João Sousa en Alejandro Davidovich Fokina uit Spanje zich af, waardoor er al meerdere lucky losers zijn. Die worden bij een afzegging, op volgorde van hun ranking, alsnog toegevoegd tot het schema.

Haase deed elf keer eerder mee aan het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Vorig jaar ontbrak hij omdat hij de voorkeur gaf aan het spelen van challengertoernooien.

De Australian Open begint op maandag 8 februari. De loting is nog niet verricht.