Marathonschaatser Hoogeveen stopt door seizoen zonder wedstrijden

Marathonschaatser Jouke Hoogeveen stopt. Dat er in dit seizoen vanwege corona geen wedstrijden waren lag ten grondslag aan zijn beslissing. “Ik ben ook een beetje coronaslachtoffer’’, zegt hij op skatenl.nl.

Hoogeveen werd vorig jaar op de Weissensee Nederlands kampioen op natuurijs. Dat was het mooiste succes van de nu 42-jarige marathonschaatser uit Heiloo, die veertien jaar geleden zijn debuut maakte op het hoogste niveau.

“Door de omstandigheden heb ik veel tijd gehad om na te denken”, zegt Hoogeveen. “Het was een moeilijk besluit. Ik had dit jaar graag nog die trui willen verdedigen, en daarnaast een bepaald hiaat in mijn palmares willen opvullen. Want ik heb heel mooie dingen laten zien, heb mooie wedstrijden en klassementen gewonnen, maar nooit die 200 kilometer.’’