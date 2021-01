Titelhouder Monfils opnieuw naar tennistoernooi Rotterdam

Het tennistoernooi van Rotterdam heeft de komst van titelhouder Gaël Monfils bekendgemaakt. De 34-jarige Fransman, de nummer 11 van de wereld, won het toernooi in 2019 en 2020. Het wordt al zijn tiende deelname in Ahoy.

“Het ABN AMRO World Tennis Tournament brengt het beste in Monfils naar boven”, aldus toernooidirecteur Richard Krajicek. “Als ik hem in Rotterdam zie spelen, lijkt hij altijd nog spectaculairder dan elders. Deze topatleet is de afgelopen twee jaar onverslaanbaar gebleken; in 2020 won hij het toernooi zelfs zonder setverlies. Hij is voor mij direct een van de favorieten voor de titel.”

Monfils kan de eerste speler worden die het toernooi drie keer op een rij weet te winnen. In 2019 versloeg hij in de finale Stan Wawrinka, vorig jaar was hij Félix Auger-Aliassime in de finale de baas.

Het toernooi begint op 1 maart. Onlangs maakte het toernooi de komst van Rafael Nadal bekend en ook onder anderen Wawrinka, Kei Nishikori en Daniil Medvedev maken hun opwachting in Rotterdam.