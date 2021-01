Skiër Schwarz wint slalom in Schladming

Skiër Marco Schwarz heeft dinsdag de wereldbekerwedstrijd slalom in Schladming gewonnen. De Oostenrijker was over twee manches in een tijd van 1.44,04 beter dan de Fransen Clement Nol (tweede op 0,68) en Alexis Pinturault (derde op 0,82).

Pinturault liep in het klassement van de algemene wereldbeker verder uit op de Zwitser Marco Odermatt (860 tegen 607 punten). Schwarz (566 punten) is nu derde.

Voor de 25-jarige Schwarz is het de tweede wereldbekerzege van het seizoen, na de winst in de slalom eerder deze maand in het Zwitserse Adelboden. In totaal won hij nu vier keer in de wereldbeker.