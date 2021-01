Skiester Worley wint reuzenslalom in Kronplatz

Skiester Tessa Worley heeft dinsdag een wereldbekerwedstrijd reuzenslalom bij de vrouwen in Kronplatz gewonnen. De 31-jarige atlete uit Frankrijk bleef in Italië met 0,27 van een seconde de Zwitserse Lara Gut-Behrami voor. De Italiaanse Marta Bassino werd op 0,73 derde.

Voor Worley was het de veertiende zege in een wereldbekerwedstrijd en de eerste na 27 maanden. De tweevoudige olympische kampioene op de reuzenslalom was in oktober 2018 voor het laatst de beste geweest.

De Slowaakse Petra Vlhova had aan de twaalfde plaats in Kronplatz voldoende om de leiding in de algemene stand om de wereldbeker te behouden.