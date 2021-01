Sporttribunaal buigt zich over dopingstraf tennisster Yastremska

Sporttribunaal CAS heeft laten weten per direct werk te maken van het beroep dat tennisster Dayana Yastremska heeft aangetekend tegen haar voorlopige schorsing wegens vermeende doping. De Oekraïense zou zodoende bij een gunstige uitspraak nog kunnen deelnemen aan de Australian Open. Ze zit daarvoor al in quarantaine in Melbourne.

Het CAS wil op 3 februari uitspraak doen. De Australian Open begint op 8 februari.

De nummer 29 van de wereld testte eind november al positief bij een controle buiten de wedstrijden om. In haar urine werd de verboden anabole steroïde mesterolone aangetroffen.

De 20-jarige Yastremska, die al drie toernooien op de WTA Tour won, ontkent schuld. Volgens het talent gaat het bij haar om een lage dosis mesterolone en heeft ze het middel vermoedelijk per ongeluk binnengekregen.