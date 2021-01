Werving medisch personeel voor Spelen gaat door

De Japanse regering blijft bij het plan 10.000 personen uit de medische zorg te werven voor de Olympische Spelen. In het parlement in Tokio werd daarop kritiek geuit vanwege de grote druk op de gezondheidszorg, nu er sprake is van een derde golf aan coronabesmettingen. Oppositiepartijen voeren aan dat de capaciteit in de zorg in Japan volgens medische instanties juist aan het afnemen is en vinden de oproep daarom ongepast.

De regering in Tokio en de olympische officials houden vol dat de Spelen in juli na een jaar uitstel alsnog doorgaan, ondanks een toename van het aantal besmettingen in binnen- en buitenland en de afbrokkelende steun van de bevolking. “We zijn aan het proberen de noodzakelijke medische staf van zo’n 10.000 personen veilig te stellen door alle artsen en verplegend personeel te vragen zo’n vijf dagen bij te springen tijdens de Spelen”, zei olympisch minister Seiko Hashimoto namens de regering.

De organisatie onderzoekt nog de omvang van de medische hulp die nodig is om “om te gaan met de Covid-19-infecties” tijdens het evenement dat over zes maanden moet beginnen.

Japan is minder geraakt door de pandemie dan veel andere landen, met in totaal zo’n 5000 coronadoden, maar artsen waarschuwen dat medische voorzieningen ontoereikend zullen worden, zeker wanneer de Spelen nieuwe uitbraken veroorzaken. Toshio Nakawaga, voorzitter van de bond voor Japanse medici, verklaarde vorige week al dat het onder de huidige omstandigheden onmogelijk is buitenlanders die het coronavirus hebben opgelopen op te nemen in het ziekenhuis. Zo’n 11.000 atleten uit tweehonderd landen worden in juli in Japan verwacht. Een beslissing over het toelaten van buitenlandse toeschouwers wordt pas in het voorjaar voorzien.