Thomas Bach wordt in maart op een virtuele bijeenkomst van het Internationaal Olympisch Comité herkozen als voorzitter. Aanvankelijk zou dat in die maand op een congres in Athene worden gedaan, maar die bijeenkomst is vanwege de coronapandemie geannuleerd.

Bach zal het IOC in zijn laatste termijn nog eens vier jaar leiden. Er zijn bij de verkiezingen geen tegenkandidaten voor de Duitser. Bach is sinds 2013 in functie. Hij volgde destijds de Belg Jacques Rogge op.