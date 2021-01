Sainz maakt eerste meters in een Ferrari

Carlos Sainz heeft woensdag zijn eerste rondjes gereden in een Formule 1-wagen van Ferrari. De Spanjaard, die is overgekomen van McLaren en bij de Italiaanse renstal het zitje heeft overgenomen van Sebastian Vettel, deed dat op het eigen circuit Foriano van Ferrari. Hij bestuurde de racebolide uit het seizoen 2018.

Ferrari wilde Sainz graag wat extra testkilometers geven omdat er slechts drie officiƫle testdagen zijn dit voorjaar in aanloop naar de eerste grand prix (28 maart in Bahrein). De Spanjaard mocht dat alleen doen in een Formule 1-bolide ouder dan twee jaar, omdat de regels niet toestaan dat de coureurs de raceauto van 2021 besturen buiten de reguliere testraces in Barcelona.