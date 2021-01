Schaker Giri blijft koploper na vierde zege Tata Steel Chess

Anish Giri is in de winningmood. De Nederlandse grootmeester won ook zijn partij in de tiende ronde van het schaaktoernooi in Wijk aan Zee en behield de koppositie in Tata Steel Chess.

Giri, de nummer 11 van de wereldranglijst, speelde met wit een lange partij tegen de Pool Radoslaw Wojtaszek en wist hem zodanig onder druk te zetten, dat de nummer 37 van de wereld na 49 zetten zijn koning neerlegde. Het was de vierde zege van de 26-jarige Giri in deze editie van Tata Steel Chess, die vanwege het coronavirus zonder amateurspelers en zonder publiek wordt afgewerkt.

Jorden van Foreest, de tweede Nederlander in het toernooi, sleepte er met zwart tegen de Pool Jan-Krysztof Duda een remise uit. Hij staat nu vijfde in de tussenstand. Van Foreest staat nog boven de Noorse wereldkampioen Magnus Carlsen, die remise speelde tegen de Amerikaanse titelverdediger Fabiano Caruana.