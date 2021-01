Zes grootste stadsmarathons opeengepakt in najaar 2021

De grootste zes stadsmarathons ter wereld zijn allemaal gepland voor komend najaar. De World Major Marathons vinden kort achter elkaar plaats in een tijdsbestek van zes weken. De marathon van Boston voegde zich woensdag als zesde in het opeengepakte schema. De organisatie heeft de wedstrijd op 11 oktober gezet.

Het coronavirus heeft ook de hardloopwedstrijden met massale deelname hard geraakt. Vorig jaar moesten zo’n beetje alle grote stadsmarathons hun evenement schrappen. De marathons van Tokio en Londen hebben ook voor dit jaar hun vaste datum in het voorjaar laten vallen en hun wedstrijd verzet naar de herfst van 2021. Het schema van de World Major Marathons ziet er als volgt uit: Berlijn 26 september, Londen 3 oktober, Chicago 10 oktober, Boston 11 oktober, Tokio 17 oktober en New York 7 november.

Ook de stadsmarathons in Nederland vinden in het najaar plaats. Rotterdam, anders altijd in april, is verhuisd naar 24 oktober. Amsterdam is een week eerder (17 oktober) en Eindhoven zit weer een week daarvoor (10 oktober).