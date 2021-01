Handbalster Dulfer in Bundesliga van Dortmund naar Bietigheim

Handbalster Kelly Dulfer verhuist komende zomer binnen de Duitse competitie van Borussia Dortmund naar SG BBM Bietigheim. De 26-jarige international van Oranje is de eerste aanwinst voor Bietigheim voor het seizoen 2021-2022. Ze treft bij haar nieuwe club onder anderen Danick Snelder, de aanvoerster van Oranje.

Met Dortmund gaat Dulfer op kop in de Bundesliga, Bietigheim staat daarin op de tweede plaats. “Met Kelly halen we onze droomspeelster naar Bietigheim”, zegt technisch directeur Gerit Winnen. “Ze is een van de boegbeelden van de Bundesliga en de Champions League. Om internationaal stappen te zetten, hebben we handbalsters van topklasse nodig.”

Dulfer keerde in 2019 bij Dortmund terug in de Bundesliga, nadat ze twee jaar voor de Deense topclub Kopenhagen had gespeeld. De Oranje-international kwam eerder in Duitsland uit voor VfL Oldenburg.

Dulfer maakte deel uit van de Nederlandse ploeg die eind 2019 de wereldtitel pakte. Een jaar eerder werd ze gekozen tot beste verdedigster van het EK, waar Oranje brons pakte.