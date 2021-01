Hordekampioene Visser opent indoorseizoen in Karlsruhe

Atlete Nadine Visser opent haar indoorseizoen vrijdag in de Duitse stad Karlsruhe. De regerend Europees kampioene op de 60 meter horden treft sterke tegenstand in de meeting uit de World Indoor Tour. Onder anderen de Nigeriaanse Tobi Amusan en de Wit-Russin Alina Talaj staan op de deelnemerslijst.

Visser zal in Karlsruhe mikken op de limiet voor de EK indoor van 4 tot en met 7 maart in het Poolse Torun. Ze moet dan 8,05 of sneller lopen. Normaal gesproken geen al te moeilijke opgave, gezien haar Nederlands record van 7,83.

Jip Vastenburg en Jamile Samuel komen ook in actie in Karlsruhe. Vastenburg loopt de 3000 meter. Ze liep begin dit jaar in Manchester al met 8.55,36 onder de EK-limiet. Samuel neemt deel aan de 60 meter.