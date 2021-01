Matige start golfer Luiten in Dubai

Golfer Joost Luiten is niet goed begonnen aan de Omega Dubai Desert Classic. De 35-jarige Luiten ging op de eerste dag in Dubai rond in 74 slagen, 2 slagen boven het baangemiddelde.

Luiten liet op zijn scorekaart vier bogeys en twee birdies noteren. De Zuid-Hollander eindigde slecht; op drie van de laatste zes holes sloeg hij een bogey.

Vorige week kende Luiten nog een sterke start in Abu Dhabi, waar hij op de eerste twee dagen bovenin meedeed. Hij werd, na een wat minder weekend, uiteindelijk gedeeld 35e.

De Zuid-Afrikaan Justin Harding en Sergio GarcĂ­a uit Spanje gaan voorlopig aan de leiding in Dubai. Beiden gingen rond in 66 slagen, 6 onder par. Harding sloeg op de tweede hole een eagle, oftewel 2 slagen onder par.