Schaker Carlsen verdedigt wereldtitel eind dit jaar in Dubai

De Noorse schaker Magnus Carlsen verdedigt aan het einde van dit jaar in Dubai zijn wereldtitel. Carlsen begint op 24 november aan zijn tweekamp met de winnaar van het Kandidatentoernooi in Jekaterinenburg. Dat toernooi, met de Nederlander Anish Giri als een van de acht deelnemers, werd in maart vorig jaar halverwege afgebroken als gevolg van de coronapandemie.

Het Kandidatentoernooi was na zeven ronden halverwege. De behaalde resultaten blijven staan. De Rus Ian Nepomniatsjtsji en de Fransman Maxime Vachier-Lagrave leiden het klassement met 4,5 punten. Giri deelt de derde positie met 3,5 punten. Het toernooi wordt in april uitgespeeld. De winnaar mag Carlsen uitdagen.

De 30-jarige Noor veroverde de wereldtitel in 2013 door Viswanathan Anand uit India te verslaan. Hij verdedigde sindsdien al drie keer met succes die titel: in 2014 in Sotsji tegen Anand, in 2016 in New York tegen de Rus Sergej Karjakin en in 2018 in Londen tegen de Amerikaan Fabio Caruana.

Voor de tweekamp in Dubai, die over veertien partijen gaat, is een prijzenpot van 2 miljoen euro samengesteld.