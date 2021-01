Wolff: Hamilton op het punt van verlengen contract bij Mercedes

Wereldkampioen Formule 1 Lewis Hamilton staat op het punt zijn contract bij Mercedes te verlengen. Dat zei teambaas Toto Wolff op de Duitse zender RTL. “We zijn dicht bij een akkoord”, aldus de Oostenrijker, die nog altijd geen concrete termijn noemde. “Het zal binnenkort gebeuren.”

Hamilton veroverde vorig jaar voor de zevende keer de wereldtitel en evenaarde het record van de Duitse racelegende Michael Schumacher. De Brit kan dit jaar voor zijn achtste titel gaan, maar nog altijd heeft hij geen nieuwe verbintenis met de Duitse renstal, bij wie hij zes van zijn zeven titels won.

Begin deze week zei Wolff nog dat advocaten hard aan het werk waren om de nieuwe afspraken op papier te zetten. De teambaas heeft altijd volgehouden dat het contract er komt, maar de onderhandelingen duren beduidend langer dan gepland. Volgens Wolff staat de handtekening van Hamilton op papier voor de testraces in Bahrein van 12 tot en met 14 maart, twee weken voor de openingsrace, de Grand Prix van Bahrein.

Hij verwacht niet dat Hamilton een langjarige overeenkomst aangaat. “Een driejarige deal is niet realistisch. Lewis is wel heel belangrijk voor het team en voor het merk Mercedes, maar het landschap in de Formule 1 verandert”, doelde hij op de grote regelwijzigingen die vanaf 2022 ingaan en de drastisch verlaagde budgetten in de koningsklasse. “Dat zijn allemaal factoren die een rol spelen in de gesprekken.”