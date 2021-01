Zeilster Bouwmeester weet nu ook dat leven niet te plannen is

Waar ze voor de Spelen van 2016 in Rio meer dan een jaar in Brazilië woonde, is het voor zeilster Marit Bouwmeester nu zoeken naar de ideale voorbereiding. Japan, waar de baai van Enoshima komende zomer decor is voor de olympische zeilwedstrijden, zit voorlopig op slot. De olympisch en viervoudig wereldkampioene in de Laser Radial bootst op Gran Canaria de verwachte omstandigheden zo goed mogelijk na.

Deze week is de 32-jarige Friezin even terug in Nederland waar ze woensdag de presentatie van een nieuwe sponsor (Allianz) voor het Watersportverbond via Teams virtueel bijwoonde. Belangrijk, vindt ze: “Zo’n sponsor maakt het mogelijk dat wij ons onder ideale omstandigheden kunnen voorbereiden.”

Maar ideaal is het natuurlijk niet, dat je in het najaar van 2019 voor het laatst in Enoshima hebt gezeild. Dat je bovendien maar moet afwachten of de coronapandemie de Spelen niet alsnog verhindert. “Wat dat laatste betreft: ik ga ervan uit dat ze doorgaan. Zeker als je ziet hoe stellig de Japanse premier en IOC-voorzitter Thomas Bach zijn.”

Japan als tijdelijk woonoord, zoals ze dat voor Rio deed, dat zag Bouwmeester eigenlijk niet zitten. “In Rio was de noodzaak ook groter. Je moest daar je weg vinden in een wereldstad. Ik heb er met tussenpozen zo’n veertien maanden gewoond. Een goede voorbereiding is zeker in onze sport het halve werk.”

“Ik ben blij dat ik in ieder geval een paar keer in Enoshima ben geweest. Het is een open baai, simpeler dan in Rio. Maar het zit ‘m vooral in de details: hoe de wind waait, wat voor golven er zijn. Ik hoef niet, zoals Kiran (Badloe) bijvoorbeeld graag heeft, de bakker te kennen. Die willen zich graag helemaal thuis voelen. Dat zal ik in Japan toch niet zo gauw hebben. Alleen al omdat ik er met mijn lengte te veel opval.”

Gran Canaria voldeed aan de wensen. “We hadden een wensenlijstje: je moest er een bubbel kunnen creëren, het moest water zijn wat op Tokio lijkt omdat je je techniek aanpast aan de golfslag. We moesten natuurlijk welkom zijn en er spullen voor krachttraining kwijt kunnen.”

Bouwmeester had geen pauze ingelast toen een klein jaar geleden het uitstel van de Spelen werd afgekondigd. “Ik ben gewoon doorgegaan, heb mijn uren gemaakt. In Scheveningen het water in bij 6 graden, thuis met een fitnessruimte in de achtertuin. Het gaat in het zeilen toch vooral om uren maken. En de concurrentie zit niet stil. Ik snap sporters die gas terugnamen, maar ik kan het me niet veroorloven.” Ze hoopt dit voorjaar op wedstrijden, in Palma de Mallorca en Hyères. En na de Spelen? “Ik kijk nu even niet verder, maar heb niet de intentie om te stoppen.”

Wat ze geleerd heeft van de afgelopen periode? “Dat het leven niet te plannen is. Dat weten de meeste mensen al, maar als topsporter sta je daar wat anders in.”