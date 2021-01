Basketballers Heroes met verlies naar laatste zestien Europe Cup

De basketballers van Heroes Den Bosch hebben zich niet als groepswinnaar geplaatst bij de laatste zestien in de FIBA Europe Cup. De ploeg verloor in de eigen Maaspoort met ruime cijfers van BC Parma: 63-85. De Russische ploeg eindigde door de zege bovenaan in de poule, Heroes bekert verder als nummer twee.

Donar is uitgeschakeld. De ploeg uit Groningen verloor eerder deze week van Heroes en Parma en kon zich ook niet als een van de vier beste nummers drie plaatsen voor de volgende ronde van het Europese bekertoernooi.

De vierde ploeg uit de groep, Borisfen uit Wit-Rusland, meldde zich af voor het toernooi in een gecreƫerde bubbel in Den Bosch. Door besmettingen met het coronavirus mocht de ploeg niet reizen naar Den Bosch, waar twee poules uit de eerste fase van de FIBA Europe Cup worden afgewerkt.

Parma was beduidend sterker dan Heroes, dat alleen in het tweede kwart goed partij bood. Topschutter aan Bossche zijde was Miha Lapornik met 15 punten.