Formule 1-races starten weer op hele uur, vrije trainingen korter

De races in de Formule 1 gaan komend seizoen weer op het hele uur van start in plaats van tien minuten over het hele uur, zoals afgelopen seizoen het geval was. De vrije trainingen op vrijdag worden ingekort; van 90 minuten naar een uur.

De GP van Nederland begint op zondag 5 september om 15.00 uur. Het seizoen wordt op 28 maart ingeluid met de GP van Bahrein, die om 18.00 uur plaatselijke tijd begint.

Door zowel de eerste als de tweede vrije training in te korten hoopt de Formule 1 “dat de teams gedwongen worden tot meer actie op het circuit om hun bolides klaar te maken voor de kwalificatie en de race”.

Het seizoen zou beginnen in Melbourne, maar de GP van Australiƫ werd in verband met de coronabeperkingen verschoven naar later in het seizoen.