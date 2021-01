Schaker Giri weerstaat Carlsen en blijft leider in Wijk aan Zee

Anish Giri heeft zijn koppositie in het schaaktoernooi in Wijk aan Zee met verve verdedigd. De Nederlandse grootmeester wist in de elfde ronde met zwart tot remise te komen tegen de Noorse wereldkampioen Magnus Carlsen.

Giri kwam dankzij het verdiende halve punt op 7,5 punten en blijft daarmee aan de leiding in Tata Steel Chess. Hij heeft met nog twee ronden te gaan reƫel zicht op de eindzege en kan de eerste Nederlandse winnaar van het prestigieuze toernooi worden sinds Jan Timman in 1985.

Carlsen, die het toernooi in Wijk aan Zee al zeven keer won, heeft 1,5 punt minder dan Giri en kan een achtste titel inmiddels wel uit zijn hoofd zetten.

De 83e editie van het internationale toernooi met de welluidende bijnaam ‘Wimbledon van het schaken’ vindt vanwege de coronapandemie in sobere vorm plaats. Alleen de veertien topschakers in de Masters doen mee. Publiek is niet welkom.