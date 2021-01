Tennisster Rus begint in Melbourne tegen Venus Williams

Tennisster Arantxa Rus neemt het in de eerste ronde van Yarra Valley Classic, een van de voorbereidingstoernooien op de Australian Open, op tegen Venus Williams. Mocht Rus winnen, dan wacht in de tweede ronde een ontmoeting met de Tsjechische Petra Kvitova.

Voor Rus (30) wordt het haar tweede toernooi van het jaar; begin deze maand verloor ze in de eerste ronde in Abu Dhabi. De 40-jarige Williams – de mondiale nummer 80 – kwam sinds Roland Garros, vier maanden geleden, niet meer in actie.

Rus en Venus Williams troffen elkaar in 2018 in de Fed Cup. Dat duel in Asheville werd met 6-1 6-4 gewonnen door de Amerikaanse.

Het voorbereidingstoernooi begint zondag. De Australian Open gaat op maandag 8 februari van start.