Williams klopt Osaka in demo voor volle tribunes in Adelaide

Serena Williams heeft voor volle tribunes in Adelaide in een demonstratiepartij van Naomi Osaka gewonnen. Het werd 6-3 2-6 10-7 voor de 23-voudig grandslamkampioene.

De wedstrijd werd gespeeld voor 4000 mensen op de Memorial Drive Tennis Club. Het was de eerste keer in bijna een jaar dat er zoveel publiek aanwezig was bij een tennisduel.

“Ik heb zo lang geen publiek in een stadion gezien. Het voelt als een eeuwigheid geleden”, zei Osaka, de nummer 3 van de wereld, na haar nederlaag. Na de zeer strenge maatregelen van de afgelopen maanden hebben de AustraliĆ«rs de strijd tegen het coronavirus gewonnen. “Tennis is terug”, schreef de Australian Open bij een foto van het uitverkochte stadion in Adelaide.

“Het was de quarantaine waard”, aldus de 39-jarige Williams. “We hadden op onze kamer een kalender waarop we elke dag een kruisje zetten. Op de dag dat de periode van zelfisolatie eindigde stond een grote cirkel. Ik beloofde mijn dochter dat ik haar mee zou nemen naar de dierentuin om koala’s en kangoeroes te zien.”

De laatste tennissers die vanaf 8 februari deelnemen aan de Australian Open mogen dit weekend uit quarantaine. Ze mogen zich dan vrij bewegen in het land.

Het demonstratietoernooi van Adelaide werd op het laatste moment gepland. Ook onder anderen Rafael Nadal en Novak Djokovic doen mee.