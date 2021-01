Zweedse handballers houden recordkampioen Frankrijk uit WK-finale

De Zweedse handballers hebben voor het eerst in twintig jaar de finale bereikt van het WK. De Scandinaviërs wonnen op de mondiale eindronde in Egypte in de halve finale met 32-26 van zesvoudig wereldkampioen en daarmee recordhouder Frankrijk.

Hampus Wanne was de grote man bij Zweden. Hij maakte elf doelpunten. De Franse defensie kreeg geen vat op het snelle en behendige spel van de Zweden, terwijl de ploeg in de aanval keer op keer faalde en stuitte op de uitblinkende Zweedse keeper Andreas Palicka.

Zweden kan voor de vijfde keer wereldkampioen worden. De tegenstander in de finale komt uit de andere halve eindstrijd tussen titelverdediger Denemarken en Europees kampioen Spanje.