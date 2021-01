Atlete Bol verpulvert Nederlands record 400 meter indoor

Femke Bol heeft bij haar eerste indooroptreden van dit jaar meteen het Nederlands record op de 400 meter fors verbeterd. De atlete kwam bij wedstrijden in Wenen tot een tijd van 50,96 seconden. Ze dook bijna een seconde onder de oude recordtijd van Ester Goossens, die 23 jaar geleden (1998) het indoorrecord op 51,82 zette.

Bol, vorig jaar de snelste van de wereld op de buitenbaan op de 400 meter horden met een tijd van 53,79 seconden, plaatste zich met haar toptijd voor de EK indoor, begin maart in het Poolse Torun.

Lieke Klaver liep evenals Bol een dik persoonlijk record op de 400 meter in Wenen. Zij noteerde 51,48 en mocht zich ook heel even Nederlands recordhouder noemen. Totdat een serie later Bol daar al onder dook. Klaver plaatste zich met haar tijd ook voor de EK indoor.