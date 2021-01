Atlete Klaver verbetert 33 jaar oud record op 200 meter

Atlete Lieke Klaver heeft het stokoude Nederlands record op de 200 meter verbeterd. De 22-jarige sprintster uit Enkhuizen snelde bij indoorwedstrijden in Wenen naar 23,17 seconden. Daarmee liep ze het 33 jaar oude record van Els Vader uit de boeken. Vader liep in 1988 in Liévin 23,34.

Femke Bol, die eerder zaterdag in Wenen het Nederlands record op de 400 meter aanscherpte, kwam op de 200 meter ook dicht in de buurt van het record van Vader. Zij klokte 23,52. De 200 meter is indoor geen hoofdnummer meer. De sprintafstand ontbreekt ook op het programma van de internationale kampioenschappen.