Atleten Bouju en Kupers plaatsen zich voor EK indoor

De talentvolle sprinter Raphael Bouju heeft bij indoorwedstrijden in Gent de limiet voor de EK indoor geslecht op de 60 meter. De 18-jarige Bouju, die in 2018 Europees juniorenkampioen werd op de 100 meter, klokte 6,65 seconden, exact 1 honderdste onder de vereiste tijd voor deelname aan de EK indoor, begin maart in het Poolse Torun.

Nederlands kampioen Joris van Gool liep 6,70 en zat boven de limiet. Hij krijgt later zaterdag een herkansing in de finale.

Thijmen Kupers kan zich opmaken voor zijn vijfde EK indooratletiek. De middenafstandspecialist kwalificeerde zich bij indoorwedstrijden in Wenen voor de titelstrijd in Torun op de 800 meter. Hij liep in zijn serie naar de tweede plaats in 1.47,42, ruim onder de limiet van 1.49,00. Kupers veroverde op de EK indoor van 2015 brons op de 800 meter.