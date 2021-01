Brons voor N’tab op 500 meter, 25e wereldbekerzege Koelizjnikov

Sprinter Dai Dai N’tab heeft bij de wereldbeker schaatsen in Heerenveen voor de derde keer op rij het podium gehaald op de 500 meter. De Nederlandse kampioen op deze afstand pakte brons met een tijd van 34,58 seconden. Hij behield daarmee de leiding in het wereldbekerklassement, met nog één race te gaan op zondag.

De Rus Pavel Koelizjnikov won zaterdag goud in Thialf met een tijd van 34,47. De Canadees Laurent Dubreuil behaalde zilver met 34,52. Voor Koelizjnikov was het zijn 25e wereldbekerzege op de 500 meter. De Rus Artem Arefjev eindigde in precies dezelfde tijd als N’tab eveneens als derde.

Ronald Mulder eindigde met een tijd van 34,62 op de vijfde plaats. Kai Verbij reed de zevende tijd (34,65) en Lennart Velema finishte als vijftiende (34,91). Hein Otterspeer belandde met 35,10, na een matige tweede buitenbocht, op de achttiende plaats.

N’tab won vorig weekeinde tijdens de eerste wereldbeker in Heerenveen de eerste manche op de 500 meter (34,55) en eindigde in de tweede omloop als tweede (34,65).