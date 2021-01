Hattrick voor schaatsster Kok op 500 meter in wereldbeker

Schaatsster Femke Kok heeft in de wereldbeker een zeldzame hattrick op haar naam gebracht. De 20-jarige Friezin won in Thialf voor de derde keer op rij een race op de 500 meter. Ze zegevierde in een tijd van 37,23 seconden. Vorig weekeinde was de Nederlands kampioene op deze afstand in Heerenveen ook al twee keer de beste: 37,08 en 37,27.

De Russin Angelina Golikova eindigde zaterdag voor de derde keer op rij als tweede in 37,29. De Oostenrijkse Vanessa Herzog veroverde bons met een tijd van 37,40.

Michelle de Jong reed de achtste tijd (37,91). Dione Voskamp kwam met 38,09 uit op de twaalfde plaats en Marrit Fledderus eindigde als vijftiende (38,22).

Europees sprintkampioene Jutta Leerdam meldde zich vanwege een voetblessure af voor de tweede wereldbeker. Ze hoopt over twee weken bij de WK afstanden weer topfit aan de start te verschijnen. Leerdam verdedigt dan in Thialf haar wereldtitel op de 1000 meter.

Op zondag volgt de vierde en laatste wereldbekerrace op de 500 meter waarna de eindstand in het klassement wordt opgemaakt. Kok leidt met 180 punten, gevolgd door Golikova met 162 punten.