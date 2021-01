Schaatsster Schouten wint ook tweede massastart in wereldbeker

Schaatsster Irene Schouten heeft in Heerenveen ook de tweede en de laatste massastart dit seizoen in de wereldbeker gewonnen. Na zestien nerveuze rondjes bleek de tweevoudig wereldkampioene op dit onderdeel toch weer de sterkste in de eindsprint. Vorige week zegevierde Schouten in Thialf eveneens op de massastart. Met twee overwinningen veroverde ze overtuigend de wereldbeker.

Melissa Wijfje reed in de beginfase voortdurend in de voorste gelederen om eventuele ontsnappingspogingen te kunnen opvangen. Schouten kon mede daardoor in het peloton haar krachten sparen om haar gevreesde eindsprint op het juiste moment te kunnen plaatsen.

In de voorlaatste ronde kwam Wijfje opnieuw aan kop en even leek het erop dat Schouten in het gedrang zou blijven steken. Ze knokte zich echter alsnog naar voren en kwam als nummer 3 de laatste bocht uit. Mede dankzij een forse misslag van haar Canadese rivale Ivanie Blondin wist Schouten toch als eerste te finishen. Het was haar elfde wereldbekerzege op de massastart.

Bij de mannen zegevierde Jorrit Bergsma. De regerend wereldkampioen op dit onderdeel maakte na zeven ronden slim gebruik van een rustpauze in het peloton en kneep er tussenuit. De 34-jarige Fries kon in de slotfase uit de greep van zijn achtervolgers blijven, mede doordat een gezamenlijke jacht uitbleef. De Belg Bart Swings eindigde als tweede en stelde daarmee de eindzege in het wereldbekerklassement veilig.