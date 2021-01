Veldrijdster Brand verovert wereldtitel in Oostende

Lucinda Brand is zaterdag in Oostende wereldkampioene veldrijden geworden. De wedstrijd werd net als vorig jaar beheerst door de Nederlandse veldrijdsters. Annemarie Worst werd tweede, de derde plek was voor Denise Betsema.

Vorig jaar was in het Zwitserse Dübendorf ook sprake van een volledig Oranje-podium. Toen won titelverdedigster Ceylin del Carmen Alvarado. De Rotterdamse moest ditmaal genoegen nemen met de zesde plaats. Brand was dit seizoen al vaak de beste in het veld. De Rotterdamse boekte in Oostende haar twaalfde overwinning.

Alvarado, vorig weekeinde nog de beste in de laatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen, had haar dag niet. Al in de eerste bocht ging ze onderuit, waarna ze haar concurrenten – louter landgenotes – langzaam uit het zicht zag verdwijnen. Betsema, afkomstig van Texel, leek zich aanvankelijk het meest thuis te voelen op het strand van de Belgische badplaats waar een deel van het parcours langs de vloedlijn liep. Na twee ronden had ze 11 seconden voorsprong op Brand en Worst en was Alvarado op 36 seconden al gezien.

Halverwege vonden Brand, qua vermogen normaal gesproken de beste, en Worst de aansluiting. Soms viel er voorin even iemand weg door een fietswissel of een val, maar pas in de laatste ronde kwam de definitieve afscheiding. Eerst moest Betsema lossen, vervolgens ging Worst op het gras van de renbaan onderuit.

Voor de 31-jarige Brand, normaal uitkomend voor Baloise – Trek Lions, werd het na twee keer brons en één keer zilver eindelijk goud op een WK. En dat in een seizoen waarin ze al het wereldbekerklassement won en leidt in de klassementen van X2O en de Superprestige.