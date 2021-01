Deense handballers prolongeren wereldtitel

De Deense handballers hebben in Egypte hun wereldtitel geprolongeerd. Denemarken was in de WK-finale met 26-24 te sterk voor Zweden. Spanje pakte het brons door Frankrijk in de wedstrijd om de derde plaats met 35-29 te verslaan.

Denemarken veroverde twee jaar geleden op het WK in eigen land voor het eerst de wereldtitel. De Denen bereikten in Egypte opnieuw de eindstrijd door Europees kampioen Spanje in de halve finales met 35-33 te kloppen. Mikkel Hansen, die tegen de Spanjaarden uitblonk met twaalf goals, was ook in de finale de beste schutter. De ploeggenoot van Luc Steins bij Paris Saint-Germain gooide zeven keer raak.

Zweden stond voor het eerst in 20 jaar weer in de WK-finale. De viervoudig wereldkampioen moest net als in 2001 tegen Frankrijk genoegen nemen met zilver.

De Nederlandse handballers waren de derde reserve voor het WK en stonden ruim twee weken geleden klaar om naar Egypte te vliegen nadat twee landen vanwege coronaperikelen waren afgehaakt. Omdat Kaapverdië ondanks enkele coronagevallen binnen de ploeg toch meedeed, moest Oranje thuisblijven.