Japanse tennisster Osaka bereid tot isolatie voor Spelen Tokio

De Japanse tennisster Naomi Osaka wil dolgraag uitkomen op de Olympische Spelen van Tokio, maar ze maakt zich wel zorgen over veiligheid van het evenement in haar geboorteland, waar het coronavirus aan een opleving bezig is. “Ik hoop maar dat het publiek zich veilig voelt, want je gooit wel de grenzen open. Vanuit alle landen komen mensen het land ingevlogen”, aldus de drievoudig grandslamwinnares, de huidige nummer 3 op de wereldranglijst.

Osaka meent ook dat het belangrijk is dat het Japanse volk het doorgaan van de Spelen goedkeurt. Een recente peiling wees uit dat 80 procent van de Japanners geen trek meer heeft in het sportspektakel. Het Internationaal Olympisch Comité en de organisatie in Tokio houden vol dat de Spelen doorgaan, waarschijnlijk onder strenge protocollen om virusverspreiding tegen te gaan.

“Zorgen heb ik, maar meedoen zou voor mij heel bijzonder zijn. Ik miste de Spelen van Rio in 2016, maar nu wil ik erbij zijn. Ik ben bereid weer twee weken op mijn hotelkamer in quarantaine te gaan.”