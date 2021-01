Onzekerheid vreet aan sporters, maar Spelen het ultieme doel

Vol onzekerheid, maar tegelijk ook vol vastberadenheid werken de Nederlandse sporters toe naar de Olympische Spelen van Tokio. Of die komende zomer wél doorgaan, blijft voorlopig twijfelachtig. “Als je alles relativeert en de omstandigheden bekijkt waarin we zitten, dan is topsport de grootste bijzaak”, zegt oud-zwemster Hinkelien Schreuder, voorzitter van de Nederlandse atletencommissie. “Maar een sporter bereidt zich zijn hele carrière voor op dit moment: de Spelen zijn hét toppunt van een sportcarrière.”

Geen sporter zal volgens Schreuder dan ook zeggen dat de naar 2021 uitgestelde Spelen maar beter geschrapt kunnen worden, ook niet nu de wereld al een jaar in de greep is van de coronapandemie. “Die situatie zorgt ervoor dat er nog steeds heel veel onzekerheid is. Dat wens ik niemand toe, zeker niet de sporters die zich nu voor het tweede jaar op rij voorbereiden op Spelen waarvan ze niet weten of die doorgaan. De enige zekerheid die we hebben, is dat het IOC zich gewoon blijft voorbereiden op de Spelen; tot het moment dat vanwege gezondheidsredenen een ander besluit wordt genomen.”

IOC-voorzitter Thomas Bach herhaalde deze week dat alle betrokkenen toewerken naar 23 juli, de dag dat de olympische vlam moet worden ontstoken in de Japanse hoofdstad. “Vorig jaar hoorden we in deze periode ook steeds: het gaat door. Maar goed, het blijft nog wel een tijdje onzeker. De sporters moeten zorgen dat ze zo goed mogelijk voorbereid zijn. Hopelijk krijgen ook de Nederlandse sporters de kans om gevaccineerd af te reizen naar Tokio.”

Schreuder (36) deed mee aan de Spelen van 2008 en 2012. Als lid van de estafetteploeg op de 4×100 meter vrije slag pakten ze respectievelijk goud en zilver in Peking en Londen. “In onzekerheid toewerken naar een evenement, dat overkomt je als sporter regelmatig. Maar de situatie van nu is nergens mee vergelijkbaar. Iedere sporter hoopt dat het doorgaat. Vier jaar lang, en nu zelfs vijf jaar, streef je in de voorbereiding iedere dag naar het optimale in voeding, rust, mentale welzijn en trainingsinspanning. Daar zet je alles voor opzij. Deze week zei een atletenvertegenwoordiger: dit wordt hét moment in onze carrière, de komende vier jaar hangt hier ook voor een groot gedeelte van af.”

Komende week staat weer een overleg tussen alle nationale atletencommissies en het IOC op het programma. Schreuder hoopt dan onder meer duidelijkheid te krijgen over de diverse scenario’s richting de Spelen, de maatregelen die het IOC en Japan willen nemen en de situatie rond de omstreden ‘Rule 50’, waarin staat dat geen politieke en religieuze gebaren worden getolereerd op de Spelen. Het betekent dat protesteren tegen racisme min of meer verboden is. Veel sporters willen dat die regel wordt aangepast.