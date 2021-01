Pluim scherpt Nederlands record polsstokhoogspringen weer aan

Polsstokhoogspringster Femke Pluim heeft haar Nederlands record indoor opnieuw aangescherpt. Bij de Perche en Or, een wedstrijd voor polsstokhoogspringers in de Franse stad Tourcoing, ging Pluim over 4,52 meter. Dat was 1 centimeter hoger dan twee weken geleden in Bordeaux.

Pluim heeft met 4,55 ook het Nederlands record in de buitenlucht op haar naam staan. Om zich te plaatsen voor de EK indoor van begin maart in de Poolse stad Torun, moet Pluim over 4,61 meter gaan. Ze liet na haar sprong over 4,52 in Tourcoing de lat ook op 4,61 leggen, maar het lukte haar niet om die hoogte te bedwingen.

Eerder op de dag sprong Menno Vloon in Düsseldorf een Nederlands record bij de mannen. Vloon ging over 5,81 meter, 6 centimeter hoger dan het oude record van 5,75 dat op naam stond van Rens Blom en Rutger Koppelaar. Femke Bol (400 meter) en Lieke Klaver (200 meter) liepen dit weekeinde in Wenen beiden ook een Nederlands record.