Schaatser Roest blijft ongenaakbaar op 5000 meter, Kramer vierde

Schaatser Patrick Roest is dit seizoen op de 5000 meter een klasse apart. De drievoudig wereldkampioen allround verlengde bij de wereldbeker in Heerenveen zijn ongeslagen status dit seizoen op deze afstand. Hij zegevierde in een fraaie tijd van 6.05,95 minuten. Daarmee bleef Roest maar net boven zijn eigen baanrecord, dat hij vorig weekeinde in Thialf reed (6.05,14).

Roest behaalde zijn achtste wereldbekerzege op de 5000 meter. Hij veroverde eveneens de eindzege in het wereldbekerklassement.

Nils van der Poel pakte zilver op de 5000 meter. De 24-jarige Zweed, een stayer van formaat, finishte in de eerste rit in een persoonlijk record van 6.08,39. Alleen Roest kon daarna onder die verrassende tijd duiken. Het brons ging naar de Rus Sergei Trofimov (6.10,86).

Sven Kramer, goed voor 34 wereldbekerzeges op de 5000 meter, moest genoegen nemen met de vierde plek (6.11,21). Jorrit Bergsma eindigde als zesde in 6.12,19. Marcel Bosker reed met 6.14,29 de negende tijd. Marwin Talsma eindigde in de B-divisie op de tweede plaats met een tijd van 6.18,06.

Van der Poel maakte bij de EK allround eerder deze maand al veel indruk met een zege op de 10.000 meter (12.42,80). Roest noemde hem toen al een gevaarlijke klant op de lange nummers voor de WK afstanden, over bijna twee weken in Heerenveen, en zeker ook voor de Winterspelen over een jaar in Peking.

Roest bekende dat hij verrast was door de sterke tijd van Van der Poel. “Hij blijft verbazen. Gelukkig ging mijn tegenstander Bart Swings er vol in, waardoor ik lekker in mijn ritme kwam. En als je dan vol gas aan het rijden bent, wil je ook winnend afsluiten.”

Roest is van plan bij de WK afstanden op vier onderdelen van start te gaan: 1500, 5000, 10.000 meter en de ploegachtervolging. Op dat laatste nummer kwam hij dit seizoen nog niet in actie. “Ik ga er echter van uit dat ik ook de ploegachtervolging mag rijden”, zei de 25-jarige Zuid-Hollander, die op de laatste WK-dag geen punt maakt van de 1500 meter en de 10.000 meter kort na elkaar. “Dat ben ik gewend van al mijn allroundtoernooien. Ik herstel gelukkig snel.”