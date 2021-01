Schaatser Verbij klopt Krol op 1000 meter en wint wereldbeker

Kai Verbij heeft bij de tweede wereldbeker in Thialf verrassend de 1000 meter gewonnen. De 26-jarige schaatser van Team Jumbo-Visma finishte op het laatste onderdeel in een sterke tijd van 1.07,35. Hij bleef in de laatste rit de grote favoriet Thomas Krol net voor. De Nederlandse kampioen op deze afstand eindigde in 1.07,58 als tweede. De Canadees Laurent Dubreuil pakte brons met een tijd van 1.08,18.

In het klassement om de wereldbeker van de 1000 meter eindigden Verbij en Krol gezamenlijk op de eerste plaats met evenveel punten. Dankzij zijn zege in de slotrace ging de trofee naar Verbij, die vorig weekeinde achter Krol (1.07,48) als tweede eindigde (1.07,57).

Hein Otterspeer reed zondag de vierde tijd (1.08,37), gevolgd door Dai Dai N’tab met 1.08,43. Wesly Dijs belandde met een tijd van 1.09,31 op de twaalfde plek.

Wereldrecordhouder Pavel Koelizjnikov sloeg de slotdag van de tweede wereldbeker over. De Rus meldde zich af wegens een spierblessure. Hij is over bijna twee weken bij de WK afstanden zowel op de 500 als 1000 meter een belangrijke kandidaat voor de wereldtitel.