Schaatsster Bowe wint ook wereldbeker op 1000 meter, Kok derde

De Amerikaanse schaatsster Brittany Bowe blijft vooralsnog winnen in Thialf. De 32-jarige rijdster was ook op de 1000 meter weer de beste. Ze zegevierde in een tijd van 1.13,96 minuten. Vorige week pakte Bowe goud in 1.13,60. Ze schreef in Heerenveen ook de twee races op de 1500 meter op haar naam. Die succesvolle reeks, goed voor twee wereldbekers, maakt haar tot de grote favoriet bij de WK afstanden, die over bijna twee weken in de Friese schaatsbubbel van start gaan.

Femke Kok veroverde opnieuw brons op de 1000 meter. De glorieuze winnares van de wereldbeker op de 500 meter, met vier zeges op rij, finishte zondag in 1.14,47. De Russin Angelina Golikova pakte zilver met een tijd van 1.14,05.

Jorien ter Mors, vorig weekeinde tweede, reed de vierde tijd (1.14,64). De olympisch kampioene op deze afstand verscheen niet topfit aan de start. Ze meldde zich zaterdag af voor de 1500 meter nadat ze bij het inrijden last had gekregen van haar rug.

Ireen Wüst eindigde als zesde in een tijd van 1.14,79. Jutta Leerdam, wereldkampioene op de 1000 meter, trok zich terug voor de tweede wereldbeker wegens een voetblessure.

In de B-divisie reed Marijke Groenewoud de tweede tijd: 1.16,78.