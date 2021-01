Schaatsster Kok wint in wereldbeker ook vierde 500 meter

Schaatsster Femke Kok heeft met een zeldzame score van 100 procent de wereldbeker op de 500 meter gewonnen. De 20-jarige Friezin schreef in het lege Thialf ook de vierde en laatste race op haar naam. De getalenteerde sprintster van Team Reggeborgh zegevierde in een tijd van 37,33 seconden. Daarmee was ze iets minder snel dan op zaterdag toen ze won in 37,23.

Kok moest zondag alleen rijden, omdat haar Canadese tegenstandster Heather McLean zich vlak voor het begin terugtrok. Dat weerhield haar er niet van opnieuw een vrijwel vlekkeloze rit te rijden. Ze won vorig weekeinde in Heerenveen ook de eerste twee wereldbekerraces op de 500 meter.

De Russin Angelina Golikova moest voor de vierde keer op rij genoegen nemen met de tweede tijd: 37,37. Haar landgenote Daria Katsjanova pakte brons met 37,63.

Michelle de Jong belandde met een tijd van 37,87 op de zevende plaats. Dione Voskamp eindigde met 38,11 op de twaalfde plek. Isabelle van Elst kwam uit op de negentiende plaats (38,98).

De Japanse toppers Nao Kodaira, olympisch en wereldkampioene op de 500 meter, en Miho Takagi, wereldkampioene op de sprintvierkamp, ontbreken in de Friese schaatsbubbel. De Japanse schaatsbond vond het geen goed idee om in de aanhoudende coronapandemie naar Nederland te reizen. De langebaanschaatsers uit China en Zuid-Korea zijn om dezelfde reden thuis gebleven.