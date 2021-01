Schaker Van Foreest stunt met Nederlandse zege Tata Steel Chess

Het schaaktoernooi in Wijk aan Zee heeft na 36 jaar weer een Nederlandse winnaar. Jorden van Foreest is de verrassende opvolger van Jan Timman, die in 1985 het vooraanstaande Tata Steel Chess won, toen het nog Hoogovenstoernooi heette.

De 83e editie van het toptoernooi met de welluidende bijnaam ‘Wimbledon van het schaken’ kreeg een spannende ontknoping in de vorm van een tiebreak. Die ging tussen Van Foreest en zijn landgenoot Anish Giri. Beide Nederlandse grootmeesters waren na dertien partijen op 8,5 punten uitgekomen en moesten in partijen snelschaak om de titel schaken.

In de tiebreak eindigden de twee partijen snelschaak (blitz) in remise. Giri mocht met wit de beslissende Armageddon, de ‘sudden death’ spelen, maar Van Foreest bood met zwart zo goed partij, dat Giri in tijdnood kwam en daardoor alsnog verloor.