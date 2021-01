Van Aert teleurgesteld in zichzelf na zilver op WK

Wout van Aert had pech bij het WK veldrijden toen hij op kop rijdend lek reed. Maar de Belg, die Mathieu van der Poel voorbij zag snellen en hem nooit meer achterhaalde, mopperde niet alleen over die tegenslag. “Ik ben teleurgesteld in mezelf, omdat ik niet teruggeknokt heb zoals ik dat normaal kan”, was hij, met de zilveren medaille om de hals, kritisch op zichzelf. “Er brak iets in mij en dat is jammer.”

Van Aert verloor met zijn lekke band naar schatting een halve minuut. “Ik kwam wel weer dichter bij Mathieu, maar maakte vervolgens enkele foutjes in het zand. Ik ontplofte en toen was het voorbij. Ik ben vooral kwaad op mezelf dat ik niet hard genoeg heb teruggevochten. Je kon zien dat ik super was. Die lekke band kostte me krachten, maar ik had niet de vechtlust die ik anders wel heb om terug te keren, om door een muur te gaan. En dat verwijt ik mezelf.”

Hij had complimenten voor Van der Poel, de man met wie hij zo vaak de strijd aangaat. “Hij is wel de verdiende kampioen. Hij reed heel sterk in het tweede deel, terwijl ik niet dichterbij kwam. Dan ben je echt wel goed, want ik had een superdag. Maar mijn ritme was gebroken na die lekke band.”