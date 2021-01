Van der Poel tevreden na laatste verkenning WK-parcours

Een laatste verkenning op het WK-parcours stemde Mathieu van der Poel zondag vrolijk. “Het strandgedeelte is enorm veranderd. Gisteren was het door de nattigheid enorm lastig geworden. Je kunt nu beter door het zand rijden. Het is meer op techniek en daar ben ik wel blij mee”, vertelde Van der Poel die vanaf 15.10 uur in Oostende zijn wereldtitel verdedigt.

“Ik denk dat iedereen snel op zijn plek zal zitten. Het parcours is nog altijd zwaar. Het rijden door het zand en daarna de brug weer op terug naar het andere deel, ik denk dat je daar de laatste ronden echt naar boven gaat kruipen.”

Het duel met Wout van Aert wordt ook door de titelverdediger verwacht. “Ik ben niet bij voorbaat bezig met die tweestrijd, maar het zal heel goed dat duel kunnen worden. Ik hoop dat Wout en ik allebei van pech gespaard blijven. Het is wel een heel eerlijk parcours en daar ben ik wel blij mee. De sterkste zal hier wel winnen.”

Van der Poel voelt een gezonde spanning vooraf. “Ik had vroeger meer last van de zenuwen, nu is dat minder geworden. Het doel is wereldkampioen worden. Ik heb een heel goede voorbereiding gehad, ik heb perfect gewerkt naar dit moment. Het is geen garantie op succes, maar we hebben er alles aan gedaan.”