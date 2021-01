Van der Poel: wereldtitel veel waard ondanks omstandigheden

Het was niet fietsen door een haag van mensen, het werd geen massaal meegezongen volkslied. Mathieu van der Poel veroverde zondag in Oostende zijn vierde wereldtitel veldrijden bij de elitemannen in coronasfeer. “Het voelt een beetje raar, maar deze titel betekent uiteraard heel veel voor me”, vertelde de Nederlander, die opnieuw zijn grote rivaal Wout van Aert had verslagen.

De Belg was de cross die deels over het strand liep zo goed begonnen, maar kreeg in de derde ronde te maken met een lekke band. “Dat was een geluk voor mij”, keek Van der Poel terug op het moment dat hij de leiding in handen kreeg. “Maar ik voelde daarvoor al dat het niet over was. Het strand werd steeds sneller en mijn benen steeds beter.” Op het zand kort voor de brug die terugleidde naar de paardenrenbaan en op de steile brug zelf was Van der Poel steeds de beste. “Ik had gezien dat dat het bepalende stuk zou zijn als je er goed door kon rijden. Wout reed mij er eerst weg. Maar later kon ik daar juist mijn winst pakken.”