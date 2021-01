Voronina wint 3 km met baanrecord, zilver De Jong, brons Schouten

De Russische schaatsster Natalia Voronina heeft bij de tweede wereldbeker in Heerenveen de 3000 meter op haar naam geschreven. Dat deed de wereldkampioene op de 5000 meter met een baanrecord. Ze finishte in een tijd van 3.56,85 minuten. Daarmee dook Voronina onder de toptijd van Irene Schouten, die vorig weekeinde in Thialf zegevierde in 3.57,15.

Schouten, zaterdag winnares van de massastart, moest zondag genoegen nemen met brons. Ze eindigde in een tijd van 4.00,15. Het zilver was voor Antoinette de Jong, die op 3.58,90 uitkwam. In het wereldbekerklassement eindigden Schouten en De Jong gezamenlijk bovenaan met 108 punten. Voronina belandde in de algemene rangschikking op de derde plek.

Dankzij haar ritzege vorige week op de 3000 meter kon Schouten haar tweede wereldbekertrofee in ontvangst nemen. Op de massastart eindigde ze eveneens als eerste in de algemene rangschikking.

Schouten treurde niet om het verlies van haar nog prille baanrecord. “Ik wist dat die tijd hier wel weer verbeterd zou worden”, liet ze bij de NOS weten. “Ik had vorige week al het gevoel dat ik nog wel wat sneller kon. Vandaag zat het er echter voor mij niet in. Dat wist ik al na één rondje. Ik ben echter blijven knokken en gelukkig was mijn derde tijd nog net genoeg voor de eindzege in het wereldbekerklassement.”

Joy Beune, vorige week derde op de 3000 meter, reed nu de vijfde tijd: 4.00,75. Reina Anema (tiende in 4.04,17) en Melissa Wijfje (elfde in 4.04,27) belandden in de achterhoede.