WK in eigen land in gevaar voor Italiaanse skiester Goggia

De Italiaanse skiester Sofia Goggia heeft een week voor de start van de WK in eigen land een knieblessure opgelopen. De 28-jarige Goggia, de regerend olympisch kampioene op de afdaling, raakte geblesseerd bij de wereldbeker in Garmisch-Partenkirchen. Onderzoek in Milaan moet uitwijzen hoe groot de schade is en of Goggia bij de WK in Cortina d’Ampezzo in actie kan komen.

De Italiaanse raakte op onfortuinlijke wijze geblesseerd. De voor zondag geplande super-G in Garmisch-Partenkirchen werd afgelast vanwege de mist. Toen Goggia in gezelschap van de andere skiesters via een aangrenzende piste weer afdaalde richting het dal, kwam ze ten val. Ze verstuikte daarbij haar rechterknie.

Zaterdag kon de super-G wel doorgaan. Goggia eindigde toen als vierde. De Italiaanse won dit jaar al vier afdalingen voor de wereldbeker.